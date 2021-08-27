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Yaramazlara biraz batar!

Okullar açılırken: 10 öğretmenden üçü aşısız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam aşılı öğretmenlerin oranını yüzde 72,57 olarak açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

En az iki doz aşı yaptıranlar ‘tam aşılı’ olarak kabul ediliyor.


Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?

Türkiye’de okullar 6 Eylül’de açılacak.

Salı günü, Covid-19 salgınına karşı okullarda alınacak önlemlere ilişkin rehber yayınlanmış ve aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi isteneceği duyurulmuştu.

Okullardaki Covid-19 tedbirleri belirlendi

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