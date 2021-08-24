Okullardaki Covid-19 tedbirleri belirlendi

Covid-19 salgınına karşı okullarda alınacak önlemlere ilişkin rehber, il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

Türkiye’de okullar 6 Eylül’de açılacak.

Rehber, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlandı.

Rehberde, öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi.

Rehbere göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

Rehberde yer alan diğer tedbirler ise şöyle:

Yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek. Ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutuları bulunacak.

Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

Öğrenci ve öğretmenler maske takacak

Tüm öğrenciler okula maske ile gelecek ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek.

Öğretmenler, aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren, okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak. Öğretmenlerin, farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda dersler arasında maskelerini değiştirmeleri gerekecek.

Yiyecek içeceklerin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa sürede tüketilmesine özen gösterilecek. Yemeklerin, mümkünse sınıf dışında, açık alanda ya da tavanı yüksek ve geniş, havalandırılabilir mekanlarda yenmesi sağlanacak. Maskeler, sadece sıvı alımı veya beslenme sırasında çıkartılacak.

Okullardaki diğer görevliler de okulda bulunulan süre boyunca ve her ortamda aşılanma durumundan bağımsız olarak sürekli maske takacak.

Doğal havalandırma sağlanacak

Ders sırasında sınıf camları mümkün olduğu kadar açık kalacak ve doğal havalandırma sağlanacak.

Ders aralarında, mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları sağlanacak ve sınıf camları ile kapısının tamamen açılarak içeri en az 10 dakika havalandırılacak.

Veliler okula alınmayacak

Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önlenecek.

Ziyaretçiler ve veliler zorunlu olmadıkça okula alınmayacak. Alınması gerekli durumlarda ise HES kodu sorgulamasında ‘Risksiz‘ olduğundan emin olunacak.

Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni, yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılacak.

Ders sürelerine 40 dakika sınırı

Ders süreleri, sınıfın fiziksel boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.



Okulların rutin temizliği sıklaştırılacak. Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak ve ortak alanlara uygun sayıda el antiseptiği konacak.