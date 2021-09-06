CHP’li Şahin: Dört öğretmenden birinin aşısı tamamlanmamış

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Türkiye’de 1,2 milyon öğretmenden 300 bininin Covid-19 aşısının tamamlanmadığını savundu.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 27 Ağustos’ta tam aşılı öğretmenlerin oranını yüzde 72,57 olarak açıklamıştı.

AA’nın haberine göre Şahin, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de bugüne kadar 97 milyon kişiye bir doz Covid-19 aşısı yapıldığını, iki doz aşı olanların sayısının 38 milyona ulaştığını anımsattı.

Toplumsal bağışıklık için toplam nüfusa göre yüzde 70 oranında aşılama yapılması gerektiğini belirten Şahin, Türkiye’de bu oranın yüzde 46 olduğunu dile getirdi.

CHP’li vekil ders zilinin çaldığı gün öğretmenlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu ortamda okulları açıyoruz. Öğretmenlerimizin yüzde 75’inin aşılaması tamamlanmış ancak yüzde 25’inin, her dört öğretmenden birinin aşılaması tamamlanmamış. Batı ülkelerinin bir çoğunda öğretmenlerin tamamı aşılandı. Türkiye’de 1,2 milyon öğretmenden 300 bininin aşısı yok. Bakanlar, yüksek toplumsal yarar lehinde karar almalı. PCR testinin salgını önleyici etkisi yok. Pazartesi testi negatif çıkan öğretmen, salı günü virüse yakalanıp cuma gününe kadar birçok öğrencinin temaslı, hasta olmasına neden olabilir. Aşılamayı artırmak, tavsiyeyle değil, bilimin gereği yerine getirilerek mümkün olabilir.”