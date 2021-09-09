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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’a ‘tsunamiden kaçış’ tabelaları yerleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sahillere tsunami uyarı levhaları yerleştirmeye başladı. Tabelalarda olası Marmara depreminde tsunami tehlikesinde izlenecek yol gösteriliyor.

Fotoğraf: DHA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul’daki tsunami riskleri hakkında şunları söyledi:


  • İstanbul’da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bakırköy, Ataköy, kısmen Zeytinburnu ve Topkapı’ya yakın semtler tsunamiye yatkın yerler.
  • Marmara Denizi’nde tsunami olacağını biliniyordu ancak sakınım planları yoktu. Yani, tsunami tehlikesi gerçekleşirse vatandaşların ve yetkililerin ne yapacağı bilinmiyordu.
  • Pasifik’teki dalga yüksekliği Türkiye’de görülmez. Bizde, tsunami dalga boyu birkaç metre olur. Yani 1 metrelik dalga Marmara kıyılarında, kıyıdan içeriye 50 metre bile girse sahildeki bütün otomobilleri ve insanları denize çekebilir.Çünkü bir otomobilin hacmiyle suyu karşılaştırdığımızda aynı hacimdeki su otomobili kıyıdan alır denizin içine çekebilir. Öyle bir durumda vatandaşların yükseğe doğru kaçması gerekiyor.
  • Marmara Denizi için tsunami dalgaların kıyıya erişme süresi 5 ile 30 dakika arası.

Prof. Ersoy, ayrıca sahildeki tesislerin tsunamiden nasıl etkilenebileceğine dair rapor alınması gerektiğini de belirtti.

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