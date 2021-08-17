Kandilli müdürü: Olası Marmara Depremi 7’nin üstünde bekleniyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Olası Marmara Depremi’nin 7’nin üzerinde olması bekleniyor. Burada önemli olan depreme ne kadar hazır olduğumuz. Türkiye’nin depreme hazır olduğunu sanmıyorum” dedi.

Fotoğraf: Arşiv

Prof. Dr. Özener, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden 22 yıl sonra gelinen noktayı değerlendirdi. 1999 depremi sırasında sadece 30 deprem izleme istasyonu olduğunu belirten Prof. Dr. Özener sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla depremi belli bir büyüklüğe kadar tespit edebiliyorduk. 1999 depremi sonrası gerçekleşen projelerle bugün Türkiye’yi 476 farklı sensörle yedi gün 24 saat takip edebiliyoruz. Marmara bölgesinin deniz tabanına yerleştirmiş olduğumuz sismik istasyonlarla 0,2 büyüklüğündeki depremleri dahi tespit edebiliyoruz. Aynı zamanda GPS gözlem istasyonlarımız var. O istasyonlarla yer kabuğundaki hareketleri milimetre hassasiyetinde tespit ederek, hangi faylarda ne kadar enerji biriktiğini ve ne büyüklüğünde depremler olabileceğini ön görebiliyoruz.”

Endişeyle beklenen Marmara depremine de değinen profesör şunları söyledi: “Olası Marmara Depremi’nin 7’nin üzerinde olması bekleniyor. Burada önemli olan depreme ne kadar hazır olduğumuz. Bu noktada hem vatandaşa hem de karar vericilere önemli yollar düşüyor. Türkiye’nin depreme yüzde yüz hazır olan bir ülke olduğunu sanmıyorum. Vatandaşlarımızda da bilinç olarak bir eksiklik var. Çünkü kaderci bir milletiz. Hep ‘Allah korusun‘ deriz ama Allah da insana bir akıl vermiş. Allah’ın vermiş olduğu bu aklı da kullanmamız lazım.”

Depremin ne zaman gerçekleşeceğini söyleme şanslarının olmadığını belirten Prof. Dr. Haluk Özener, “Vatandaşların bizlerden beklentisi depremin nerede ve ne zaman olacağı yönünde oluyor. Ancak biz sadece biriken enerji kapsamında hangi bölgelerde ne büyüklükte deprem olabileceğini söyleyebiliyoruz” dedi.