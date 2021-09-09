‘Trinity Başkan’dan mesaj: Son bir önemli işimiz kaldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘Matrix‘ göndermeli şakasıyla “Son bir önemli işimiz kaldı” diyerek imalı bir paylaşım yaptı.

Fotoğraf: Twitter

‘Matrix’ serisi yıl sonunda vizyona girmesi planan dördüncü filmi ‘The Matrix Resurrections’ ile yine gündemde. Bu kez Wachowski kardeşlerden yalnızca Lana’nın yönetmen koltuğunda olacağı film merakla bekleniyor. Filmle ilgili ufak detaylar, tek kare görüntüler dahi haber oluyor.

Fanlarının ürettiği teoriler havada uçuşurken bugün 16:00’da yayınlanacak ilk resmi fragman için dakikalar sayılıyor.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda filmle ilgili bir haberi alıntılayarak kendi fotoğrafıyla Kanadalı oyuncu Carrie-Anne Moss tarafından canlandırılan Trinity karakterinin fotoğrafını yan yana koydu. Karakterle benzerliği dikkat çeken Kaftancıoğlu, “Teklif gelmişti ama yapacak son bi önemli işimiz kaldı diyerek kabul etmedim:)) Matrix 5’te işlem tamam:)” yazdı.

Paylaşımın altına “Hollywood bekleyebilir, buradaki son göreviniz çok daha önemli” yorumları yapıldı.