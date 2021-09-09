Düşük kur alım fırsatı oldu: Döviz mevduatlarında bir rekor daha

Vatandaşların banka hesaplarındaki döviz mevduatı geçen hafta 1,92 milyar dolar artışla rekor tazeledi.

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Merkez Bankası verilerine göre bir önceki hafta 236 milyar 196 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 238 milyar 118 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistikleri dolar/TL’nin 8,26 liraya kadar gerilediği geçen hafta döviz mevduatlarının arttığını ortaya koydu.

Parite etkisinden ayrılmış veriye göre de döviz mevduatındaki artış 1 milyar 38 milyon dolar olarak belirlendi.

Parite etkisinden arındırılmış verilere bakıldığında bireylerin döviz mevduatının 901 milyon dolar, ticari hesapların döviz mevduatının ise 137 milyon dolar arttığı görüldü.