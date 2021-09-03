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Yaramazlara biraz batar!

Döviz mevduatları rekor kırdı

Bankalardaki döviz hesapları geçen hafta 4 milyar dolara yakın daha artarak rekor seviyeye ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası (MB) verilerine göre, 27 Ağustos haftasında toplam döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 3,9 milyar dolar artarak 236,2 milyar dolara çıktı.


Bu, aynı zamanda bugüne kadar döviz mevduatlarında görülen en yüksek seviye.

Son rekor 22 Ocak haftasında 236,1 milyar dolarla kırılmıştı.

Parite etkisinden arındırılmış veriye bakıldığında ise döviz mevduatlarında 3,1 milyar dolarlık artış olduğu görülüyor.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları da 1,23 milyar dolar artışla 146,2 milyar dolar seviyesine çıktı.

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