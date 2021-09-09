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Yaramazlara biraz batar!

Bilim kurulu üyesi: Aşılama 2023’e kadar kaçınılmaz

Adana’da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşılamada belli bir yere gelindiğini ancak bunun salgını durduracak düzeyde olmadığını belirterek, “Toplum bağışıklığının güçlenmesi için aşılama, 2023’e kadar kaçınılmaz” dedi.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de tek doz aşı oranı yüzde 81,6, iki doz oranı ise yüzde 63,3’e ulaştı. Aşı haritasında kırmızı renkte il kalmadı. Toplumun en azından yüzde 10-15’inin daha tam aşılanması gerektiğini söyleyen Gündüz, “Bu olmadıkça salgın, hız kesse de devam edecektir. Dolayısıyla bu salgın aşısızlar arasında ilerlemeye devam edecek. Arkasından da bunların bir bölümü ağırlaşacak ve ne yazık ki bir bölümünü de kaybedeceğiz” dedi.


Aşılama yapılsa da hastalık geçirilse de bu durumun kişiyi bir süre koruduğunu belirten Gündüz, yeni varyantlar ya da virüsle karşılaşıldığında yeniden enfekte olunduğunu hatırlattı.

‘Aşı tedariki önemli’

Pandemi ortadan kalkıncaya kadar aşılamanın süreceğine işaret eden Gündüz, şunları söyledi:“Önümüzdeki süreçte 2022 belki 2023’te yine toplumun bağışıklığının güçlendirilmesi için bu aşıların yapılması şu an kaçınılmaz gibi görünüyor. Belirli aralıklarla en azından altı ayda bir önümüzdeki yılda yine aynı disiplinle pandemi ortadan kalkana kadar toplumun mutlaka bu aşıyı Sağlık Bakanlığı’nın da önerdiği şekillerde yaptırması gerekeceğini düşünüyorum. Aşı tedariki önemli. Şu anda aşı tedariki ile ilgili ülkemizde bir sorun görünmüyor.”

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