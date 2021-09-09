Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çin’den online oyunlara bir engel daha

Çin, dün oyun şirketlerine ‘Kâra odaklanmayın‘ çağrısı yaptıktan sonra yeni çevrimiçi oyunların onayını durduracağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, çocukların video oyunları oynayabileceği zamanı üç saatle sınırlama dahil sektör için yeni düzenlemeler getirmişti.


Dün yapılan toplantıdan da oyun şirketlerine yeni düzenlemelere uyma ve çocukları oyun bağımlısı olmaktan korumak için kâra odaklanmayı durdurma uyarısı çıkmıştı.

Bugün açıklanan onay dondurma kararı, Çinli otoriteler ile Tencent ve NetEast şirketleri yöneticileri arasında gerçekleştirilen toplantının ardından geldi.

Sektöre ilave kısıtlamaların geleceği endişesiyle oyun hisselerinde sert düşüşler görüldü.

PUBG’nin de yayıncısı Çinli Tencent firmasının kararın ardından yaptığı açıklama şöyle: “Sağlıklı oyun oynanmasına inanıyoruz ve küçüklerin fiziki ve zihinsel sağlığını çok ciddiye alıyoruz. İlgili kurumların yol göstericiliğine ve talimatlarına değer veriyoruz ve gençlerin oyun bağımlılığına ve içerik düzenlemesine ilişkin tüm kurallara tam uyum için çok çalışacağız.”

Çin’de çocukların online oyun oynama süresine kısıtlama getirildi

Temmuzda en çok indirilen oyun yine PUBG

 

SON HABERLER

Aşılar ve insanlar

Hastalık geçirerek oluşmuş doğal direnciniz, aşıyla kazanılmış bağışıklığınız ya da çok güçlü bir doğal bağışıklık sisteminiz bulunsa da, gerçek tıbbi maskeyi yüzünüze doğru şekilde takıp, mesafe kurallarına uymadığınız sürece, defalarca CoViD enfeksiyonu -hafif ya da ağır seyirli- geçirebilir ve etrafa virüs saçabilirsiniz.

Endişeli muhafazakarlar

Toplumsal barış ve sağlıklı bir ‘geçiş süreci’ için, ama önce ve öncelikle zorba bir iktidarı seçimlerde yenmek için  muhafazakarların da desteğine ihtiyaç var.

Eda Erdem, Avrupa Şampiyonası’nda dördüncü kez en iyiler arasında

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe’nin kaptanı Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı. Son dört Avrupa Şampiyonası’nda bu kategoride en iyi oyuncu unvanını elde eden kaptan Eda, bunu başaran ilk sporcu oldu.

KIlıçdaroğlu: İttifakta sorun yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yakın medyanın ‘millet ittifakının içine nifak sokmaya çalıştığını’ ama ittifakta ‘sorun olmadığını’ belirterek, “İttifakın bütün bileşenleri bu konuda son derece dikkatli” dedi.