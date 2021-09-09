Çin’den online oyunlara bir engel daha

Çin, dün oyun şirketlerine ‘Kâra odaklanmayın‘ çağrısı yaptıktan sonra yeni çevrimiçi oyunların onayını durduracağını açıkladı.

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Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, çocukların video oyunları oynayabileceği zamanı üç saatle sınırlama dahil sektör için yeni düzenlemeler getirmişti.

Dün yapılan toplantıdan da oyun şirketlerine yeni düzenlemelere uyma ve çocukları oyun bağımlısı olmaktan korumak için kâra odaklanmayı durdurma uyarısı çıkmıştı.

Bugün açıklanan onay dondurma kararı, Çinli otoriteler ile Tencent ve NetEast şirketleri yöneticileri arasında gerçekleştirilen toplantının ardından geldi.

Sektöre ilave kısıtlamaların geleceği endişesiyle oyun hisselerinde sert düşüşler görüldü.

PUBG’nin de yayıncısı Çinli Tencent firmasının kararın ardından yaptığı açıklama şöyle: “Sağlıklı oyun oynanmasına inanıyoruz ve küçüklerin fiziki ve zihinsel sağlığını çok ciddiye alıyoruz. İlgili kurumların yol göstericiliğine ve talimatlarına değer veriyoruz ve gençlerin oyun bağımlılığına ve içerik düzenlemesine ilişkin tüm kurallara tam uyum için çok çalışacağız.”