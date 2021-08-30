Çin’de çocukların online oyun oynama süresine kısıtlama getirildi

Çin’de çocuklarda artan oyun bağımlılığının önüne geçmek için 18 yaş altının online oyun oynayabileceği süreye kısıtlama getirildi.

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Ulusal Basın ve Yayın İdaresi’nin yayınladığı kurallara göre 18 yaş altı, cuma günleri, hafta sonları ve resmi tatillerde yalnızca bir saat online oyun oynayabilecek. Bu bir saat de akşam 8-9 arası olarak belirlendi.

Ülkenin video oyunları denetleyen düzenleyici kurumu, online oyun şirketlerinin bu saatler dışında reşit olmayanlara oyun hizmeti vermesinin yasaklanacağını ve kimlik doğrulama sistemlerinin devreye sokulması gerektiğini belirtti.

Ulusal Basın ve Yayın İdaresi açıklamasında ayrıca online oyun şirketlerinin zaman sınırlamaları ve bağımlılık önleme sistemlerinin uyguladığından emin olmak için denetimlerin sıklaştırılacağı ifade edildi.