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Yaramazlara biraz batar!

Temmuzda en çok indirilen oyun yine PUBG

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG, temmuz ayında da en çok indirilenler listesinin zirvesinde.

Fotoğraf: Reuters

Shiftdelete’nin haberine göre, küresel mobil oyun pazarında, Temmuz 2021‘de App Store ve Google Play‘de 4,7 milyar indirme gerçekleştirildi.


Küresel oyun indirmeleri içinde zirvede 815 milyon indirme ile Hindistan zirvede yer aldı. Hindistan’ın toplam pazar payı yüzde 17,2.

ABD yüzde 9,3 ile ikinci sırada bulunurken onu yüzde 8,3 ile Brezilya takip ediyor.

Oyunların indirilme rakamlarına bakıldığında ise son dönemin popüler oyunlarından PUBG’nin temmuzda da zirvedeki yerini koruduğu görülüyor.

App Store ve Google Play’deki indirilmelerin ortalamasıyla hazırlanan listede ikincilik koltuğunda ‘Count Masters‘ var. En çok indirilen üçüncü oyun ise ‘My Talking Angela 2.’

App Store listesinin ilk sırasında ‘Count Masters’ bulunurken, Google Play’ın bir numarası ise ‘My Talking Angela 2.’

Kaynak: Shiftdelete

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