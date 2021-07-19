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Yaramazlara biraz batar!

Tesla araçlar PUB G Mobile’a taşınıyor

Türkiye’de oyun severlerin vazgeçilmezi haline gelen PUBG Mobile, milyarder iş insanı Elon Musk’ın şirketi Tesla’yla el sıkıştı. Anlaşmayla Tesla model araçlar artık PUB G Mobile oyunu içindeki yerini aldı.

Fotoğraf: Reuters

Shiftdelete’in haberine göre, PUBG Mobile içinde Tesla’nın Cybertruck, Roadster ve Model Y gibi araçları var.


Müjdeyi ilk olarak Elon Musk resmi Twitter hesabından verdi.

Hemen akabinde ise PUBG’nin resmi hesaplarından bir videolu duyuru yapıldı.

Araçları kullanmak için ilk olarak Pub G’nin son sürümü olan C1S1 güncellemesini kurmuş olmanız gerekiyor. Hemen ardından ise ateşleme görevlerinin bir parçası olarak tanıtılan Tesla Drift etkinliğine katılmak gerekli. Yeniden tasarlanan Erangel haritasında geçen mod, oyuna füturistik öğeler kazandırıyor.

Haritada aynı zamanda oyuncuların Tesla Model Y üretimini başından sona takip edebilecekleri ‘Gigafactory’ isimli fabrika yer alıyor. Bir başka ilginç yenilik ise araçlarda tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi otopilot desteğinin olması. Ancak bu özelliğin ne kadar iyi ve nasıl çalışacağı şimdilik belli değil.

Elektrikli olarak gelecek araçlar için bir tür pil şarj istasyonunun da oyuna eklenmesi bekleniyor.

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