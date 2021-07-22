PES ismi tarihe karıştı, yeni oyun ücretsiz olacak

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden KONAMI, dünyaca ünlü futbol oyunu serisi PES’in adını ‘eFootball‘ olarak değiştirdi. Ayrıca bu yıl çıkacak yeni oyun ücretsiz olacak.

Fotoğraf: Konami

KONAMI tarafından yapılan açıklamada, bu yıl piyasaya sürülecek oyunun eFootball 2022, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek oyunun ise eFootball 2023 ismine sahip olacağı belirtildi.

eFootball 2022’nin sonbaharda piyasada olacağı da açıklandı.

The @Play_eFootball team are excited to announce eFootball™, an all-new football simulation from the PES team! Free-to-play & completely rebuilt in Unreal®, eFootball™ we will launch worldwide first on PS5, PS4, Xbox Series, XOne, Windows® 10 & Steam!https://t.co/pqcfvj9QaX — Konami (@Konami) July 21, 2021

Oyun severler PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One ve iOS ile Android cihazları üzerinden oyuna erişebilecek. Ayrıca oyunun tüm sürümleri, çapraz platform desteğine sahip olarak gelecek. Yani siz akıllı telefonunuzu kullanırken, karşılaştığınız başka bir oyuncu PC başında olabilecek.

Şirket ayrıca mobil sürümün PC ve konsol sürümleri ile birebir aynı özelliklerde olacağını duyurdu. Bu da PES Mobile’ın ya kaldırılacağı ya da tamamen değiştirileceği anlamına geliyor.

Oyun motoru değişti

eFootball 2022’nin alıştığımız PES oyunlarından en büyük farkı, kullandığı oyun motoru olacak. Şirket bu yıl, eFootball PES 2021’de kullandığı FOX Engine isimli motor yerine Unreal Engine 4’ü kullanmaya başladı. Yeni motorla birlikte gerçeklik hissi çok daha yukarı çıkarıldı.

Bugüne kadarki PES serilerinin tamamı ücretliydi. Oyunun ücretsiz olacağı açıklansa da yeni bir açıklama yapana kadar, oyuncular için nelerin tamamen ücretsiz olacağı kısmı henüz tam net değil. Eldeki bilgilere göre, Juventus, Bayern Münih, Manchester United ve Barcelona takımları ücretsiz oynanabilecek; yeni seride oyunseverlerin ‘battle pass’ olarak bildiği ücretli geliştirme seçenekleri ve indirilebilir içerik (DLC) de sunulacak.