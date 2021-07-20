FIFA ile rekabette Konami’den hamle: PES 22 yeni motoru ile gerçekçilikte sınırları zorluyor

Futbol oyunları FIFA ile PES arasındaki rekabet daha da kızışacak gibi duruyor. Yeni bir oyun motoruna geçen üretici firma Konami, PES 22’de olağanüstü gerçeklik deneyimi sunmaya hazırlanıyor. İlk gelen görüntüler de oldukça yankı buldu.

Fotoğraf: Twitter

Shiftdelete’nin haberine göre, futbol oyunu denince FIFA’nın yayıncısı EA Sports ile birlikte akla ilk gelen firmalardan biri olan Konami, popüler serisi PES üzerinde yoğun mesai harcıyor. Geçtiğimiz yıl PES 21’i pas geçerek ufak bir güncelleme ile oyuncuların karşısına çıkan Konami, PES 22’de sınırları zorlamaya hazır.

FIFA ile girdikleri rekabette bir adım öne geçmeyi amaçlayan şirket, uzun yıllardır kullandığı ‘Fox Engine‘ motoruna veda ederek ‘Unreal Engine 5‘i oyuna entegre etmişti. Yeni oyun motoru ile hazırlanmış, Lionel Messi ve Gareth Bale yüzleri ortaya çıkınca ise; oyun severlerin PES 22 heyecanı katlandı.

PES 22 graphics are on another level 😳 pic.twitter.com/AAcZkzYSKk — The Football Arena (@thefootyarena) July 17, 2021

İkilinin yüz hatları, saçları, sakalları ve kulakları da dahil olmak üzere neredeyse gerçek yüzlerinden ayırt edilemeyen görünümleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi platformlar için gelmesi beklenen PES 22’nin önümüzdeki aylarda piyasalarda olması bekleniyor.