Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaymakamlık reddetmişti: Aşı karşıtlarının mitingine izin valilikten

MESUDE ERŞAN

@mesudersan

Aşı karşıtlarının 11 Eylül Cumartesi günü İstanbul’un Maltepe ilçesinde düzenleyeceği miting ancak bugün alınabilen valilik izniyle yapılacak. Genelgeye rağmen, otobüsle gelecekler için negatif test sonucu ibraz etme şartı yok.

Düzenleyicilerden Anadolu Birliği Partisi ilk başvurusunu 23 Ağustos’da Maltepe kaymakamlığına yapmıştı. Ancak kaymakamlık, toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaşma riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçesiyle izin vermemişti.


Parti bunun üzerine izin için valiliğe gitti. Genel başkan Bedri Yalçın imzasıyla, ‘Anayasayı Koruma İnsiyatifi Biraraya Geliyor’ adı verilen miting için izin başvurusunda bulundu. Vali yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit imzasıyla binlerce aşısız ve maskesiz aşı karşıtını buluşturması beklenen mitinge izin çıktı.

Tam aşısız, PCR testsiz şehirler arası yolculuk

Anadolu Birliği Partisi mitinge katılanlar için yedi ayrı bölgeden otobüs seferleri organize ediyor.

Miting duyurularında, otobüse binenlerden PCR testi istenmeyeceği söyleniyor. “Bayrağını al gel” çağrısı yapılıyor.

Otobüs rezervasyonu için duyurulan telefonlardan birini aradığımızda seferleri Anadolu Birliği Partisi’nin düzenlediği, yazılı mesaj atarak binilecek nokta ve isim belirtmenin yeterli olduğu söylendi.

Oysa 24 Ağustos tarihli genelge uyarınca 6 Eylül’den itibaren şehirler arası seyahat edebilmek için tam aşılandıktan sonra 14 gün geçmesi ya da negatif PCR testi sunulması gerekiyor.

Komplo teorisyenleri ve aşı karşıtı görüşleri savunan toplam sekiz yazar, gazeteci, doktor, avukat, sanatçı ve aktivistin konuşacağı miting, farklı sosyal medya hesapları üzerinden da duyuruluyor.

SON HABERLER

Aşılar ve insanlar

Hastalık geçirerek oluşmuş doğal direnciniz, aşıyla kazanılmış bağışıklığınız ya da çok güçlü bir doğal bağışıklık sisteminiz bulunsa da, gerçek tıbbi maskeyi yüzünüze doğru şekilde takıp, mesafe kurallarına uymadığınız sürece, defalarca CoViD enfeksiyonu -hafif ya da ağır seyirli- geçirebilir ve etrafa virüs saçabilirsiniz.

Endişeli muhafazakarlar

Toplumsal barış ve sağlıklı bir ‘geçiş süreci’ için, ama önce ve öncelikle zorba bir iktidarı seçimlerde yenmek için  muhafazakarların da desteğine ihtiyaç var.

‘Ilımlı’ Taliban kadınları kırbaç ve elektrikli coplarla dövdü, taciz etti

Radikal İslamcı Taliban, Kabil’de “Eşit haklar istiyoruz, hükümete kadın istiyoruz” sloganları atan yüzlerce kadını kırbaç ve elektrik şok veren coplarla dövdü. Milisler ayrıca kadınlara ağır hakaretlerde bulunup taciz de etti. Vücudun her yerinin hala ağrıdığını belirten bir kadın “Bize kadının yeri orası diyerek eve gitmemizi söylediler” dedi.

486 okul servis aracı trafikten men edildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ülke genelinde okul ve öğrenci yurtları çevresi ve umuma açık işyerlerinde yapılan güvenli eğitim uygulamasında 486 araç trafikten men edildi.

300 TL’ye negatif PCR testi garantisi

Türkiye’de birçok alanda PCR testinin zorunlu hale gelmesiyle sahtecilik yapanların sayısı arttı. Bunlardan biri, 300 TL karşılığında negatif PCR testi garantisi verdi.