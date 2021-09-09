Kaymakamlık reddetmişti: Aşı karşıtlarının mitingine izin valilikten

MESUDE ERŞAN

Aşı karşıtlarının 11 Eylül Cumartesi günü İstanbul’un Maltepe ilçesinde düzenleyeceği miting ancak bugün alınabilen valilik izniyle yapılacak. Genelgeye rağmen, otobüsle gelecekler için negatif test sonucu ibraz etme şartı yok.

Düzenleyicilerden Anadolu Birliği Partisi ilk başvurusunu 23 Ağustos’da Maltepe kaymakamlığına yapmıştı. Ancak kaymakamlık, toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaşma riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçesiyle izin vermemişti.

Parti bunun üzerine izin için valiliğe gitti. Genel başkan Bedri Yalçın imzasıyla, ‘Anayasayı Koruma İnsiyatifi Biraraya Geliyor’ adı verilen miting için izin başvurusunda bulundu. Vali yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit imzasıyla binlerce aşısız ve maskesiz aşı karşıtını buluşturması beklenen mitinge izin çıktı.

Tam aşısız, PCR testsiz şehirler arası yolculuk

Anadolu Birliği Partisi mitinge katılanlar için yedi ayrı bölgeden otobüs seferleri organize ediyor.

Miting duyurularında, otobüse binenlerden PCR testi istenmeyeceği söyleniyor. “Bayrağını al gel” çağrısı yapılıyor.

Otobüs rezervasyonu için duyurulan telefonlardan birini aradığımızda seferleri Anadolu Birliği Partisi’nin düzenlediği, yazılı mesaj atarak binilecek nokta ve isim belirtmenin yeterli olduğu söylendi.

Oysa 24 Ağustos tarihli genelge uyarınca 6 Eylül’den itibaren şehirler arası seyahat edebilmek için tam aşılandıktan sonra 14 gün geçmesi ya da negatif PCR testi sunulması gerekiyor.

Komplo teorisyenleri ve aşı karşıtı görüşleri savunan toplam sekiz yazar, gazeteci, doktor, avukat, sanatçı ve aktivistin konuşacağı miting, farklı sosyal medya hesapları üzerinden da duyuruluyor.