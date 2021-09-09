Matrix 4’ün ilk fragmanı yayımlandı

Radikal İslamcı Taliban, Kabil’de “Eşit haklar istiyoruz, hükümete kadın istiyoruz” sloganları atan yüzlerce kadını kırbaç ve elektrik şok veren coplarla dövdü. Milisler ayrıca kadınlara ağır hakaretlerde bulunup taciz de etti. Vücudun her yerinin hala ağrıdığını belirten bir kadın “Bize kadının yeri orası diyerek eve gitmemizi söylediler” dedi.