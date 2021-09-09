Matrix 4’ün ilk fragmanı yayımlandı

Ünlü bilim kurgu serisi The Matrix’in dördüncü filmi ‘The Matrix: Resurrections’ın fragmanı paylaşıldı.
Neo karakterini ABD’li oyuncu Keanu Reeves’in canlandırdığı yapımda, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II ve Ellen Hollman da yer alıyor.
Filmin yönetmen koltuğunda Lana Wachowski oturuyor. Lana Wachowski, David Mitchell ve Aleksander Hemon’ın kaleme aldığı ‘The Matrix: Resurrections’ın ilk teaserları ‘WhatIsTheMatrix’ sitesinde paylaşıldı.
İlk filmi 1999’da yayınlanan ‘The Matrix’in ardından 2003’te yayınlanan ‘Matrix Revolutions’ filmiyle seri sonlandırılmıştı.
18 yıl aradan sonra tamamlanan dördüncü film, 22 Aralık’ta vizyona girecek.