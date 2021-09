‘İnsanüstü’ bağışıklığın formülü: Enfeksiyon sonrası iki doz aşı

Yeni bir araştırma Covid-19’a yakalanan kişilerin iki doz aşı yaptırması durumunda ‘insanüstü bağışıklık’ edindiğini ortaya çıkardı.

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle ölü sayısı 4,5 milyonu aştı. Virüse karşı geliştirilen aşıların hangi şekilde uygulandığında üst düzey bağışıklık tepkisi yaratacağı tartışma konusu. Diğer yandan ortaya çıkan varyantlar da aşıların etkisi konusunda endişeleri arttırıyor. Bazı ülkeler varyantlar nedeniyle 3’üncü doz aşılamaya başlamış durumda.



ABD’de yapılan araştırmada virüse yakalanmalarının ardından BioNTech ve Moderna gibi mRna aşılarını olanlar baz alındı. Rockefeller Üniversitesi’ce yapılan araştırmaya göre bu kişilerde antikorlar, Delta dahil altı varyantı etkisiz hale getirebilecek kadar yüksek oranda oluştu. Araştırmacılar, böyle karma bir şekilde oluşan bağışıklık tepkisinin henüz ortaya çıkmamış varyantlarla bile savaşabileceğini söylüyor.

Söz konusu kişilerde, corona virüsüne karşı geliştirilen antikor seviyesi ve T hücrelerinin normalden çok daha yüksek olduğu ve aynı sayede bağışıklık tepkisinin genişlediği ortaya çıktı.

Araştırmaya katılan virolog Theodora Hatziioannou, NPR’ye şunları söyledi: “Hastalığa yakalandıktan sonra aşı olanların inanılmaz bağışıklık tepkileri var. Bu insanların virüsle savaşmak için en iyi durumdaki kişiler olduğunu düşünüyorum. Bu kişilerdeki antikorlar, 20 yıl önce ortaya çıkan ve şimdiki virüsten hayli farklı olan Sars-CoV-1’le dahi savaşabilir.”

Araştırma 14 hastaya dair detaylı verileri içeriyor. Bütün hastalarda aynı bağışıklık tepkisi tespit edildi.

Geçen ay The New England Journal of Medicine’de yayınlanan bir çalışmada da bilim insanları, 2002 veya 2003’te orijinal SARS virüsü – SARS-CoV-1 – ile enfekte olmuş ve daha sonra bir doz mRNA aşısı olmuş kişilerin antikorlarının çok yüksek olduğunu tespit etmişti.

Ancak yine de araştırmanın kısıtlılığından dolayı daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu hatırlatıldı.