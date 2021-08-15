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Yaramazlara biraz batar!

Çift doz aşı olup Covid 19’a yakalananların gösterdiği 21 belirti

Britanya’da yapılan araştırmayla, çift doz aşı olanlar arasında Covid-19’un Delta varyantına yakalananlarda görülen en yaygın belirtiler tespit edildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Mirror Gazetesi’nde yer alan habere göre, aşıların Covid-19’a yakalanma ve hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için bile tehlike tam anlamıyla geçmiş değil.


Britanya’da yapılan araştırmada yüzlerce hastayı inceleyen bilim insanları çift doz aşı olup Covid’e yakalanan insanlarda görülen en yaygın belirtileri tespit etti.

ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında daha önce dört olan ana semptom sayısı 21’e çıkarıldı.

Çalışmada paylaşılan belirtiler şöyle:

  • Yüksek ateş,
  • Titreme,
  • Devamlı öksürük,
  • Koku kaybı veya değişikliği,
  • Tat kaybı veya değişikliği,
  • Baş ağrısı,
  • Olağandışı yorgunluk,
  • Bilinçte bulanıklık,
  • Deri döküntüsü,
  • Ağız meydana gelen değişiklikler,
  • Dilde meydana gelen değişiklikler,
  • Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları,
  • Nefes darlığı,
  • Göğüs ağrıları,
  • Kas ağrıları,
  • Boğuk ses,
  • İshal,
  • İştahsızlık,
  • Karın ağrısı,
  • Burun akması,
  • Hapşırma

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