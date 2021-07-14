Açık havadaki düğünde tam aşılı altı kişi Delta varyantı kaptı

ABD’de açık havada yapılan bir düğünde aşılarının her iki dozunu da olmuş altı kişiye corona virüsünün Delta varyantı bulaştı. Hastalığı ağır geçiren iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Fotoğraf: www.theknot.com (Temsili)

Baylor College Of Medicine, Teksas eyaletinde nisan ayında yapılan bir düğünde yaşanan bulaşı inceleyerek bir araştırma hazırladı.

92 kişinin katıldığı düğün geniş bir açık hava tentesinde gerçekleşti. O dönem Delta varyantı ABD’de yaygın olarak dolaşımdaydı. Düğüne katılan konukların aşılarının her iki dozunu da olmaları istendi ancak bu konuda bir denetleme yapılmadı.

Araştırmanın yazarları Delta varyantının Hindistan’dan seyahat eden, uçuş öncesi negatif test sonuçları olan ancak ABD’de semptomaları ortaya çıkan iki düğün davetlisinden kaynaklandığını tahmin ediyor. Hastalığı kapan altı kişi de söz konusu iki davetliyle temas ettiğini belirtti.

Covid-19 bulaşan altı konuğun hepsi 50’nin üzerindeydi. İkisi Pfizer/BioNTech, ikisi Moderna, diğer ikisi de Hindistan üretim Covaxi aşısı olmuştu. Hastalıklarının Delta varyantından kaynaklandığı laboratuvar testiyle doğrulandı.

Hepsinde yaygın Covid-19 belirtileri görüldü: Ateş, öksürük, halsizlik, vücudun çeşitli yerlerinde ağrılar. Moderna ve Covaxin aşıları olanlarda koku kaybı da yaşandı.

Covaxin aşısı yapılan kişiyle BioNTech aşısı yapılan bir kişi hastalığı daha ağır geçirdi. İkincisi Covid-19 için risk grubu olduğuna dair bilinen bir hastalığı olmayan, 60’larında bir erkekti. Düğünden 10 gün sonra hastaneye kaldırılan adama eski ABD Başkanı Donald Trump’a uygulanmasının ardından bilinirlik kazanan Regeneron antikor kokteyli tedavisi uygulandı. Covaxin aşısını olup hastalığı ağır geçiren kişi de yine 60’larında ve altta yatan hastalığı olmayan bir erkekti. Ancak hastalığı atlatamayarak hayatını kaybetti.

Çalışmada düğünde virüsü kapan diğer kişilerin hipertansiyon, şeker veya aşırı kilo gibi sağlık sorunları olduğu belirtildi.

Bulaş zincirinin ilk halkası olduğu düşülen Hindistan’dan gelen iki konuk düğünden 12 gün önce ikinci doz Covaxin aşılarını olmuştu. Araştırmanın yazarlarından Timothy Farinholt bu iki kişinin Delta varyanıtını kapmasının ikinci dozlarının üzerinde yeterince zaman geçmemiş olmasından kaynaklanabileceğini anlattı: “Bu kadar küçük çapta numunelerle net ve kısa cevaplar vermek mümkün değil. Pfizer Moderna’dan ya da Covaxin’den daha iyi gibi bir yorum yapamayız.”

CDC uyarmıştı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, geçen hafta aşısının her iki dozunu da olan kişilerin hafif Delta varyantı göstergeleri olabilen burun akınıtısı, boğaz ağrısı ya da öksürük gibi belirtileri olması halinde test yaptırması konusunda uyarmıştı. Ancak Walensky son aylarda elde edilen verilerin ön sonuçlarına göre ABD’de Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 99,5’nin aşı olmamış kişilerden oluştuğunu vurguladı.