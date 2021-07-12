Araştırma: Burundan uygulanan Covid-19 aşısı yüzde 100 etkili

ABD’de bir grup araştırmacı, burun yoluyla uygulanan Covid-19 aşısının yüzde 100 etkili olduğunu bildirdi.

Burundan uygulanan Covid-19 aşısı. Fotoğraf: AA

Burundan sprey olarak uygulanan ‘intranazal covid’ aşılarının virüsün bulaşmasını engelleyebilecek en ideal ve etkili aşı olduğu tahmin ediliyordu.

Financial Express’in haberine göre, hayvanlar üzerinde yapılan araştırma, geleneksel aşılardan farklı olarak sprey yoluyla tek doz olarak burundan alınan Covid-19 aşısının bağışıklık ve bulaş açısından yüzde 100 etkinliğe sahip olduğunu gösterdi.

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmada, burundan alınan tek doz aşının farelerde Covid-19’a karşı yüzde 100 etkinlik sağladığı ve virüsün hayvandan hayvana bulaşmasını engellediği kaydedildi.

Aşının, normal buzdolabı sıcaklığında üç aya kadar saklanabiliyor olması da depolama konusunda büyük bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Öte yandan burun yoluyla uygulanması, özellikle iğne korkusu olan insanlar için aşılamayı daha makul hale getiriyor.

Hindistan merkezli Bharat Biotech ve Kanada merkezli Senotize şirketleri de dahil birçok ilaç firması, burun aşılarını deniyor. Rusya da daha önce, Covid-19 aşısı Sputnik V’nin burun spreyi versiyonunu test etmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türkiye’nin burundan sprey olarak uygulanan ilk yerli Covid-19 aşısının 2021 yılı içerisinde üretileceğini duyurmuştu.