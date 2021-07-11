İsrail’den de üçüncü doz kararı: Yalnızca belli bir gruba uygulanacak

İsrail bağışıklık sistemi zayıf yetişkinlerde üçüncü doz Pfizer/Biontech aşısının uygulamaya başlayacağını duyurdu.

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Ancak genel nüfusa üçüncü doz aşı uygulaması yapılıp yapılmayacağı konusunda değerlendirmeler sürüyor.

Delta varyantının hızla yayılmasıyla İsrail’de geçen aydan bu yana günlük vakalar tek basamaklı sayılardan 400’lere yükseldi.

Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz iki doz BioNTech aşısı uygulanan bağışıklık sistemi zayıf ya da zarar görmüş yetişkinlerde üçüncü doz takviye aşısı yapılacağını açıkladı. Bu gruba dahil olanlara örnek olarak da organ nakli geçiren ya da bağışıklığın düşmesine neden olan tıbbi duruma sahip kişileri gösterdi.

Pfizer ve BioNTech ABD ve Avrupa’daki ilaç düzenleyici kurumlardan üçüncü doz onayı için başvuracaklarını açıklamıştı. Şirketler altı ay sonra enfeksityon riskinin arttığını belirterek üçüncü doz için izin almak istiyor. Ancak bazı uzmanlar şirketleri söz konusu riski gösteren verileri açıklamamakla eleştiriyor.

Horowitz üçüncü dozun genel olarak uygulanmasıyla ilgili durum değerlendirmesi yaptıklarını henüz bir karar almadıklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hastanelerde aşılandığı halde durumu ağır olan 46 hasta tedavi görüyor. Bu hastaların çok büyük bir kısmı yüksek riskli grupta bulunan, 60 yaş üstü ve altta yatan hastalığı olan kişiler.

İsrail’de 9,3 milyon nüfusun yakşalık yüzde 60’ına neredeyse tamamı BioNTech olmak üzere aşı uygulandı. Yetişkinlere Moderna aşısı seçme imkanı da verilmeye başlandı.