Dört farklı aşının Covid-19’a etkisi araştırıldı

Bahreyn’de Covid-19 aşılarının enfeksiyona karşı etkileri araştırıldı. Dört farklı aşının da uygulandığı ülkede aşılamanın hastaneye yatış ve ölümü önlemede etkili olduğu tespit edildi. Araştırmada hangi aşının ne kadar koruma sağlandığı da listelendi.

Research Square’da yayınlanan araştırmada aynı yaş grubundaki Pfizer-BioNTech aşısı olanlara kıyasla Çin aşısı Sinopharm almış 50 yaş üstü kişilerde enfeksiyon, hastaneye yatış, yoğun bakım ünitesine yatış ve ölüm riskinin daha yüksek olduğu gözlendi.

Araştırmada 1 milyonda fazla kişiye uygulanan dört aşının verileri ele alındı. Buna göre 569 bin kişiye Sinopharm, 184 bin kişiye Sputnik, 169 bin kişiye Pfizer-BioNtech , 73 bin kişiye AstraZeneca yapıldı.

Sinopharm, Türkiye’de kullanılan Sinovac gibi inaktif bir aşı.

Araştırmada Sinopharm aşısının Pfizer-BioNTech aşısına kıyasla yaklaşık üç kat daha yüksek bir oranda uygulandığına dikkat çekilerek şöyle denildi: “Sinopharm aşısını olan ve enfeksiyon kapan, hastane ya da yoğun bakım ünitesine yatışı olan bireylerden aşırı örnekleme nedeniyle verilerde bir çarpıklığı göz ardı edemeyiz.”

Araştırmaya göre aşısızlar ve aşılananların ölüm oranları şöyle;

Aşısızlar yüzde 1.32 (857 kişi)

Sinopharm yüzde 0.46 (112 kişi)

Sputnik yüzde 0.09 (3 kişi)

Biontech yüzde 0.0.15 (3 kişi)

AstraZeneca yüzde 0.03 (1 kişi)

Grafik: Research Square

Tabloya göre 50 yaş üstü aşısızlardan 635 kişi hayatını kaybetti. Sinopharm aşısı olanlardan 103 kişi, Sputnik V olanlardan üç kişi ve Pfizer-BioNTech olanlardan üç kişi hayatını kaybetti. AstraZenaca aşısı olanlardan hayatını kaybeden yok.

50 yaş altında ise aşısızlardan 222 kişi, Sinopharm aşısı olanlardan 9 kişi, AstraZeneca olanlardan bir kişi hayatını kaybetti. Sputnik V ve Pfizer-BioNTech aşısı olanlardan ise hayatını kaybeden yok.

Aşısız ve aşılı hastaneye yatış oranları ise şöyle;

Aşısızlar yüzde 13.2 (8 bin 602 kişi)

Sinopharm yüzde 6.9 (Bin 683 kişi)

Sputnik V yüzde 2.24 (77 kişi)

Pfizer/ BioNtech yüzde 1.99 (40 kişi)

AstraZeneca yüzde 1.52 (45 kişi)

Grafik: Research Square

Aşısız ve aşılı yoğun bakım oranları şöyle;

Aşısızlar yüzde 2.01 ( Bin 309 kişi)

Sinopharm 0.57 (138 kişi)

Sputnik V yüzde 0 (0 kişi)

Pfizer-BioNtech yüzde 0.05 ( Bir kişi)

AstraZeneca yüzde 0.1 ( Üç kişi)

Grafik: Research Square

Aşı etkili

New York’taki Colombia Üniversitesi’nden uzmanları da içeren araştırma ekibi, dört aşının aşılı kişilerde aşısızlara kıyasla enfeksiyonları, hastaneye yatışları, yoğun bakıma yatışları ve ölümleri azaltmada gerçekten etkili olduğu sonucuna vardı. Covid-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2’nin bulaşıcı delta varyantı, Mayıs 2021’de Bahreyn’de baskın hale geldi.

Makalede şu ifadelere yer verildi: “Genel bulgularımız, delta varyantının ortaya çıkmasıyla bile aşılamanın Covid-19’u önlemede aşılamanın değerini desteklemektedir. Bu veriler, aşı erişiminin dünya çapında acilen genişletilmesi ihtiyacını destekliyor ve delta varyantı bağlamında aşı seçimine rehberlik etmeye hizmet edebilir.”