İçişleri Bakanlığı’ndan ‘PCR zorunluluğu’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ilin valiliğine ‘Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunlululuğu‘ konulu ‘genelge’ gönderildi.
Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, okullarda 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitimde aşı yaptırmamış öğretmen ve personelden düzenli PCR testi isteneceğini duyurmuştu.
6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.
Aynı tarihten itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise seyahatine izin verilmeyecek.
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