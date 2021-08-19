Bakan Koca: Okullarda zorunlu PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7-13 Ağustos tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller ise Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu.