Bakan Koca: Okullarda zorunlu PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.
Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, okullarda 6 Eylül’de başlayacak yüzyüze eğitimde aşı yaptırmamış öğretmen ve personelden düzenli PCR testi isteneceğini duyurmuştu.
Bakan Koca, Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
“Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak” sorusuna Koca, “Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak.” yanıtını verdi.