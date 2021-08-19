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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: Okullarda zorunlu PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitim kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.

Fotoğraf: AA

Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, okullarda 6 Eylül’de başlayacak yüzyüze eğitimde aşı yaptırmamış öğretmen ve personelden düzenli PCR testi isteneceğini duyurmuştu.


Bakan Koca, Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak” sorusuna Koca, “Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak.” yanıtını verdi.

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