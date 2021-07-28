Bakan Koca: Aktif vakaların yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler” dedi.

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1 Temmuz’da tedbirlerin büyük kısmının kaldırıldığı Türkiye’de uzmanlar, daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına işaret ederek ağustos ayında yeni bir pik uyarısı yapmaya devam ediyor.

Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan sağlık bakanının açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Ön incelemeler, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 87’si aşısı tamamlanmamış kişiler. Tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı yüzde 5’ten az. Yatan hastaların yüzde 95’i de aşıları tamamlanmamış kişiler.

*Aşılamanın üzerinde 4-5 ay geçtikten sonra 65 yaş üstünün aktif vakalar arasında sayısı artmaya başlattı. Bu yüzde üçüncü doz uygulamasını başlattık.

*Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok ama olmayacağı anlamına gelmez.

*Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak, sorumlu birey olarak tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir.