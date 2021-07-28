Prof. Kurugöl: Yoğun bakımdakilerin neredeyse tamamı 50 yaş altı ve aşısız

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, corona virüsünün Delta varyantıyla şekil değiştirdiğini belirterek “Yoğun bakımda yatan hastaların neredeyse tümünü 50 yaş altındaki ve aşısız kişiler oluşturuyor. Corona virüsü artık çocukların ve gençlerin hastalığı olmaya başladı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Uzun bayram tatilinin ardından Covid-19 vaka sayıları tırmanışa geçti. Yetkililer, salgından kurtulmada aşının büyük rol oynadığını vurgulayarak, aşı olmayan kişilere aşı çağrısında bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en bir doz aşısını olanların sayısının 40 milyonu aştığını duyurdu.

Ancak tüm aşıları tamamlananların nüfusa oranı hala yüzde 30’u geçemedi. Bulaşıcılığı yüksek olan Delta varyantına karşı ise çift doz aşının altı çiziliyor.

Habertürk’ten Demet Demirkır’ın haberine göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, hastalığının ilk döneme göre şekil değiştirdiğini belirterek “Eskiden yoğun bakımda yatan ağır hastaların büyük çoğunluğunu ileri yaştaki kişiler oluştururdu. Şimdi ise bu durum tamamen değişti; daha genç yaştaki hastaları yoğun bakımlarda görüyoruz” dedi.

‘Delta ile aşısızların hastalığı haline geldi’

Bayramdaki karmaşanın sonuçlarının önümüzdeki günlerde görüleceğini düşünen Prof. Dr. Kurugöl, sözlerine şöyle devam etti: “Bayram sonlarına doğru merkezimize gelip yoğun bakıma yatan hastaların yaşı genelde 15-16. Eskiye nazaran genç hastaların hastalığı daha ağır geçirdiğini görüyoruz. 15 yaşın üstündeki hastalarda da hastalık ağır seyrederek yoğun bakım gereksinimi oluşturuyor. Delta varyantının ortaya çıkmasıyla corona virüsü artık aşısızların hastalığı haline geldi. Delta varyantı çok daha bulaşıcı, bundan dolayı da vaka sayılarını artırıyor. Delta varyantı aşıların da etkisini bir miktar azalttı ama burada yanlış bir anlaşılma var; sanki aşılar Delta varyantına karşı korumuyormuş gibi bir algı var. Böyle bir şey yok. BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkinliği bir miktar düşük ve hastalığın bulaşma ihtimali var ama bulaşmama ihtimali çok daha yüksek.”