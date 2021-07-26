Prof. Ceyhan: Deltaya karşı sınırları iyi kapatamadık, birkaç dalga daha göreceğiz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka artışı dalgalarının devam edeceğini vurgulayarak, “Salgın bütün dünyada son buluna kadar birkaç defa artış dalgaları göreceğiz” dedi. Ceyhan, ‘Türkiye’nin Delta varyantına karşı sınırlarını iyi kapatamadığının’ da altını çizdi.

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‘Yapılması gerekeni yapmadan Rusları ülkemize aldık‘

Deltanın daha önceki varyantlara oranla daha bulaşıcı olduğunu belirten Ceyhan şöyle devam etti:

“Zaten bundan sonra çıkacak varyantlar hep daha bulaşıcı olacak. Çünkü daha bulaşıcı olmazsa, bir önceki virüsün yerini alır ve kendini gösteremez. Özellikle Delta virüsün yayılımında sınırlarımızı iyi kapatamadık. Turizmin önceliklendirilmesi tabii ki anlaşılabilir bir durum.

Ancak bu sırada delta virüs Rusya’da çok hızlı bir şekilde artarken biz Ruslara çok kolaylıklar göstererek yapılması gerekeni yapmadan ülkemize aldık. Bunun sonucu olarak Ruslar her şey dahil otellerde tatil yapıyor. Ama orada çalışan Türkler var. Kurban Bayramı’ndaki en büyük risk de orada zaten. Türkler ile Ruslar aynı otellerde tatil yaptı. Ortak alanda yemek yediler, havuzu kullandılar. Bu temasların etkisi de henüz görülmedi.”

‘Dalganın büyüklüğü tedbirlere bağlı’

Ceyhan, vaka artışının önümüzdeki haftadan sonra da görüleceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Ama unutmayalım ki hiç aşı yapmasanız da önlem almasanız da bu salgın dalgalar şeklinde devam ediyor. Neticede bir vaka artışı dönemleri yaşayacağız. Bu artacak, tekrar azalacak. Salgın bütün dünyada son bulana kadar birkaç defa artış dalgaları göreceğiz. Bu dalganın ne kadar büyük olacağı ise alınacak tedbirlere, uygulanacak kısıtlamalara bağlı. Dediğim gibi aşıdan böyle bir beklentiye girmemiz son derece yanlış.”

‘Günde 600 bin aşı Türkiye için iyi rakam’

Hiçbir ülkenin şu anda ilk başladığı günlerdeki aşı miktarını yakalayamadığına dikkat çeken Ceyhan şunları söyledi: “Örneğin İngiltere, ilk günlerde 3,5 milyon günlük aşı yapıyordu. İki gün önceki aşılama sayısı ise 126 bin. Türkiye’de de böyle problemler çıkacak. 600 binin üzerinde günlük aşılama yaparsak, bu Türkiye için iyi bir rakamdır. Eğer bu şekilde yapabilirsek, biz istediğimiz aşılanma oranını ancak önümüzdeki senenin ilk dönemlerinde yakalayabiliriz. Bu da şu anlama geliyor; biz o aşı oranına çıkana kadar, tedbirlerle ve kısıtlamalarla mücadele etmek zorunda kalacağız.”