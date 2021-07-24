Delta’nın yayıldığı İsrail’de, BioNTech ağır Covid-19’u önlemede yüzde 91 etkili

İsrail Sağlık Bakanlığı verileri, Delta varyantının giderek yayıldığı ülkede BioNTech aşısının ağır vakaları ve hastaneye yatışı önlemede halen yüksek derecede etkili olduğunu gösterdi.

Haaretz’in haberine göre bakanlığın çalışmasında, 20 Haziran-17 Temmuz arasında uygulanan Covid-19 testleri ve bunların takibinden elde edilen veriler incelendi. Bu dönemde iki doz aşı olup hastalığa yakalanmış kişilerde hastaneye yatışların yüzde 88 oranda daha az görüldüğü ve bu kişilerin yüzde 91’inin hastalığı ağır geçirmediği kaydedildi.

Worldometers verilerine göre, nüfusun yaklaşık yüzde 60’ının aşılandığı ülkede 10 bin 166 aktif vaka bulunurken, bunun 81’i kritik durumda. Mayıs ayında sıfırlanan günlük vaka sayıları ise haziran başındaki açılmanın ardından tekrar bine dayandı.

Bakanlık çalışmasında, aynı dönemde aşının corona virüsüne karşı koruması yüzde 39 ölçüldü. Bu, aşılı kişilerde enfekte olma riskinin aşısızlara göre yüzde 39 daha az olduğu anlamına geliyor.

Ancak uzmanlar, bu verinin çarpık olabileceği konusunda uyardı, zira İsrail’de Covid-19 testlerinin sokaktaki merkezlerde ve genelde yaşlı kişilere uygulandığı, gençler ve aşılılara az sayıda testin yapıldığı belirtildi.

İsrail hükümetinin aşılar konusundaki danışmanlarından biyolog olan Eran Segal, çalışmanın aşının enfeksiyonu ve hafif semptomları önlemedeki etkinliğini ölçmek için yeterli veri sağlamadığını ifade ederek, “Sayıların azlığı nedeniyle verilerin çok dikkatli alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İsrail’in bilim kurulu başkanı Ran Balicer ise aşı etkinliğine ilişkin doğru tahminler yapmanın zorluklarına işaret etti. Ballicer, varyantla ilgili neler olup bittiğini anlamak için ham verilerin daha dikkatli analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

BioNTech’te ilk açıklanan koruma oranı yüzde 94’tü. Ancak aşılamada lider konumda yer alan İsrail’de sağlık bakanlığı, kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırıldığı ve daha bulaşıcı Delta varyantının baskın hale geldiği son dönemde, yaklaşık bir aylık periyotları kapsayacak şekilde güncel salgın verilerini açıklayarak, aşının mevcut koşullardaki etkinliğine dair çıkarımlarda bulunuyor. Bakanlığın iki hafta önce duyurduğu verilerde yüzde 94’lük oranın yüzde 64’e indiği görülmüş, bakanlık, bu düşüşün Delta varyantının ülkede yayıldığı bir döneme denk geldiğini belirtmişti. İsrail’de haziran başında kısıtlamalar da kaldırılmıştı.

Son olarak, Britanya’da 19 binden fazla insanın katıldığı araştırmada da BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının tek dozunun yüzde 30 iki dozunun ise yüzde 88 oranında semptom gösteren Delta varyantına karşı koruma sağladığı belirtilmişti.