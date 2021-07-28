Bilim kurulu üyesi, ‘sosyal ortamlar için’ aşı ya da PCR zorunluğu istedi

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sosyal ortamlara girişte aşı kartı ya da negatif PCR testi şartı aranmasını istedi.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre şimdiye dek 68,6 milyon doz aşı uygulandı. İlk doz uygulanan kişi sayısı 40 milyon, iki doz yapılan kişi sayısı ise 24,8 milyon seviyesinde.

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Yavuz, elde aşı bulunmasına rağmen çift doz aşılamada istenen noktaya ulaşılamadığını, herkesin aşı olmasını istediklerini ancak bunu ikna ederek sağlamanın en güzeli olduğunu ifade etti.

Şu anda acil bir durum bulunduğunu, Delta varyantının çok bulaşıcı olduğunu ve elde de aşı bulunduğunu aktaran profesör, aşılanmanın hızla artırılması gerektiğini ifade etti.

Bilim kurulu üyesi, önerilerini şöyle sıraladı: “Belli meslek gruplarında aşının zorunlu olması gerektiğini düşünüyorum ben. Öğretmenler, sağlık çalışanları gibi… Bunlarda kesinlikle zorunlu olması lazım. Sosyal ortamlarda bulunmak isteyenler için ise diyelim ki toplantı yapacak, kongre yapacak, konser yapacak ya da restoranlara girecek, ki Türkiye’de zaten restoran sahipleri de bunu istiyor, ya aşı kartını ya da son 48 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testini gösterme zorunluluğu olacak. Ancak bu şekilde toplu ortamlara girebilmeliler.”

‘Bireysel özgürlük olarak düşünülemez’

Bu aşamada önlem alınmazsa eylül ayında okulların açılıp açılmaması üzerine ‘kara kara’ düşünüleceğini aktaran Prof. Yavuz, şöyle devam etti: “Bireysel özgürlük olarak düşünülemez artık bu. Çünkü toplumun her şeyi buna bağlı. Belli yerlerin kapatılması gerekiyor, çok büyük ekonomik kayıplar oldu, okulları açamıyoruz.”

Okullar için üç öneri

Bilim kurulu üyesi, ne olursa olsun bu yıl artık eğitimin kesin olarak devam etmesi gerektiğini belirtirken, hem toplumun aşı olması gerektiğini, hem de okullarda hızlı testlerle sürekli olarak tarama yapılması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca, okullarda havalandırma olanaklarının da düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.