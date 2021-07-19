Bilim Kurulu üyesi: Aşı zorunluluğu konuşulmaya başlanacaktır

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşı zorunluluğunun Türkiye’de konuşulmaya başlanacağını söyledi.

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Kurban Bayramı öncesinde günlük vaka sayısının 7 bini aşması, tatil bölgelerinde oluşması öngörülen yoğunluk nedeniyle tedirginliğe neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha bulaşıcı Delta varyantının son bir haftada 284’ten 750’ye çıktığını, görülen il sayısının da 36’ya ulaştığını söylemişti.

Varyantın yayılımı endişeleri de arttırıyor. Bazı Avrupa ülkeleri, varyant sebebiyle bazı tedbirleri geri getirmek zorunda kalmıştı. Tedbirlerle birlikte virüsün yayılımını engellemek için en etkili yol olan aşılama için de bazı teşvik ve zorunluluklar hayata geçirilmeye başlandı. Türkiye’de de bu yönde tartışmalar sürüyor.

AA’ya konuşan Prof. Dr. Şener, aşı tedarikinde şu an için sıkıntı olmadığını, daha hızlı yayılan varyantlara karşı tek çarenin aşılama olduğunu söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi profesör, aşı zorunluluğunun Türkiye’de de konuşulmaya başlanacağına dikkat çekti.

Şener, Delta varyantının çok hızlı yayıldığına işaret ederek, “Delta varyantında bin kat yüksek virüs yükü olduğuna göre bayram ziyaretini en fazla 3-5 dakikada bitirmek, olabildiğince minimum tutmak gerekiyor. Bu Delta varyantının şakası yok. Aşılanmanın yüksek olduğu ülkelerde bile çok ciddi sorunlar yaratıyor” yorumunu yaptı.

‘Aşılılar Delta’yı kolay atlatıyor’

İki doz aşılamada yüzde 70’lere ulaşan Malta gibi ülkelerde dahi vaka sayılarında son günlerde artış görüldüğünü aktaran Şener, şunları kaydetti: “İngiltere ve İsrail’de de benzer durumlar var. Bunlar sürü bağışıklığını yakalamış diye düşünüyorduk ancak Delta varyantıyla sürü bağışıklığının artık yüzde 70’in üzerinde olması, idealinin ise yüzde 80-85 arasında tutunması gerektiğine yönelik değerlendirmeler var. Artık ülkeler Delta varyantına yönelik aşılanma kampanyalarını yoğunlaştırıyorlar.”

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) pandeminin artık ‘aşısızların pandemisi’ yönündeki değerlendirmesine de dikkat çeken Şener, şunları belirtti: “ABD’deki verilere bakıldığı zaman Covid-19’la ilişkili ölümlerin yüzde 99’u aşısız grupta olmuş. Dolasıyla bundan sonraki hedef grubumuz aşısızların olduğu grup. Aşılanmış kişiler Delta varyantına enfekte olsalar dahi hastalığı kolay atlatıyorlar, hastaneye ve yoğun bakıma yatış istatistikleri daha düşük oluyor. Aşısız grupta ise bu ihtimal çok çok daha fazla.”