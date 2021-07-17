‘Normalleşme iyi anlatılamadı’ diyen profesör: Ağustosta patlama yaşayabiliriz

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, tatil yerlerinde Covid-19 salgınının seyrine ilişkin ”Tatil bölgeleri en az vaka görülen bölgeler iken birkaç ay sonra en yüksek hasta sayılarının görüldüğü yerler olacak” derken, bayram dönüşü ağustosta vakaların patlayabileceğine dikkat çekti.

Kurban Bayramı öncesinde vaka sayısının 7 bini aşması, tatil bölgelerinde oluşması öngörülen yoğunluk nedeniyle tedirginliğe neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha bulaşıcı Delta varyantının son bir haftada 284’ten 750’ye çıktığını, görülen il sayısının da 36’ya ulaştığını söylemişti.

DHA’nın haberine göre İçişleri Bakanlığı’nın 1 Temmuz’da yayınladığı normalleşme genelgesinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, normalleşmenin ekonomik ve sosyal sorunların ortadan kalkması için getirilen birtakım açılımlar olduğuna dikkat çekip maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyumun devam etmesi gerektiğini söyledi.

‘Deltanın hakim olması kaçınılmaz’

Yaz aylarına girerken vaka sayısının istenen rakamlara yakın olduğunu dile getiren Prof. Dr. Serhan Sakarya, delta varyantının ortaya çıkmasıyla beraber tablonun değişmeye başladığını belirtti: “Yazın insanlar genelde açık mekanlarda olduğu için solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonların bulaşma riskleri daha az oluyor. Fakat virüs devamlı yapı değiştirdiği için insanları enfekte etme oranı her mutasyon sonrasında artıyor. Normal virüste 1’e 1,5 civarında bulaş riski varken, İngiliz mutasyonunda bulaş riski 2’ye çıktı. Delta varyantında ise bu oran daha da arttı. Yani virüs her mutasyon geçirdiğinde bulaşıcılık daha çok artıyor. Bir ülkeye bir vaka girmesi, daha sonra onun hakim virüs olmasına neden oluyor. Bunun en önemli örneklerinden biri ekim kasım ayında, birkaç İngiliz mutantı görülmüşken nisan ayında yüzde 85-90 İngiliz mutantını görüyoruz. Deltanın girişiyle birlikte Türkiye’de hakim virüs grubunun delta olması kaçınılmaz gibi duruyor”.

‘Normalleşme insanlara iyi anlatılamadı’

Virüsün bakteri gibi davranmadığının altını çizen Prof. Dr. Sakarya, konağa gelip yerleşen virüsün konakta hastalık yaparak çoğalmaya başladığını ifade etti. Çoğalma sırasındaki kontrolsüz büyümenin bazı mutasyonlara neden olduğunu belirten Prof. Dr. Sakarya, şunları söyledi: “Bu mutasyonlar daha sonra o insandan diğer insanlara bulaşarak geçiyor. Yani en önemli sorun bunun konakta yer bulması. Konakta yer bulduğu sürece virüs çoğalabiliyor ve mutasyon gösteriyor. Konakta yer bulmamasını sağlamak için pandemi kriterlerine göre hareket edildiğini unutmayacağız. Normalleşme insanlara iyi anlatılamadı. Normalleşme ekonomik sosyal sorunların ortadan kalkması için birtakım açılımların yapılmasıydı. Yani maskenizi indirin, mesafeyi korumayın ya da elinizi ayağınızı yıkamayın gibi bir şey söylenmedi. Bunu en dikkatli yapmamız gereken zamanlardan birini yaşıyoruz. Çünkü hala virüs düşük vaziyette. Aşılama ciddi devam ediyor. Bu aşılamanın devam etmesi çok umutkar.”

Aşı karşıtlığı

Türkiye’de 24 milyon kişinin, yani yüzde 19’luk bir popülasyonun tam aşı olduğunu anlatan Sakarya, geri kalan yaklaşık 60-70 milyon kişinin ya bir aşı olmuş ya da hiç aşı olmamış grupta yer aldığı için hala virüs taşıma riskine sahip olduğunu vurguladı.

‘Aşı olmamış bölgelere seyahat kısıtlanmalı’

Enfeksiyon hastalığının kişinin kendisini ilgilendiren bir hastalık olmadığına dikkat çeken profesör, hastalarla hasta olmayanların ayırt edilmesi gerektiğini söyledi: ”Maskeyi takmıyor, mesafeyi korumuyorlar. Herkes her şeyi normalmiş gibi kabul ediyor. Tatil yerlerinde bu iş tamamen çığırından çıkmış durumda. Tatil bölgeleri en az vaka görülen bölgeler iken birkaç ay sonra en yüksek hasta sayılarının görüldüğü yerler olacak. Büyükşehirlerde yaşayanlar ailelerini görmek üzere bayramda seyahat edecek. Kavimler göçü başladı diyebiliriz. Eğer aşı olmuşsanız, aşı olmuş kişilerle birlikte olmak hastalık riski açısından sıfıra yakındır. Hiç aşı olmamış kişilerle hiç hasta olmamış kişilerde risk korkunç yüksek. Dolayısıyla aşı olmamış bölgelere seyahatlerin kesinlikle kontrollü olması gerekir. Çünkü o insanlar bir hastalığı kapabilecek kadar bir süre beraber kaldıktan sonra oradan çıkıp kendi yaşadıkları şehirlere gelecekler. Yine büyükşehirlerde bu patlamaların olacağını düşünüyorum. Bayramda hiçbir koruma olmaksızın insanların bir araya gelmeleri nedeniyle dönüşün çok kötü olabilme korkusu beni sardı. Biz ağustos ayı içinde patlama yaşayabiliriz. Ülkemizde ciddi boyutlarda bir aşı olmaya karşı direnen topluluk var. Aşı olmuşlarla aşı olmamışları devlet birbirinden ayırmak zorunda. Fransa’da ciddi tepkilere neden olan aşı olmamış kişilerin devlet imkanlarından faydalanmasını men etti. Bu toplumu korumak için yapılan bir davranıştır. Bunun demokrasiyle insan haklarıyla bir ilgisi yok. Hak tek taraflı değil. Bu nedenle aşı olmayı kabul etmeliyiz. Yoksa bu beladan kurtulamayız.”