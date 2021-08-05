Koca: Aşı olmayandan PCR testi isteyebiliriz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sinema, tiyatro, şehirlerarası otobüs, uçak gibi insanların yan yana oturduğu yerlerde, Covid-19 aşısı olmayanlardan PCR testi istenebileceğini söyledi.

Türkiye’de 1 Temmuz’da kısıtlamalarının büyük çoğunluğunun kaldırılmasının ardından vaka sayılarındaki artış sürüyor. Dün Türkiye’de 26 bin 822 vaka, 122 can kaybı kaydedildi. Kısıtlamaların yanında, virüse karşı korunmada en büyük kozlardan birisi aşı.

Son günlerde tedarikte yaşanan sıkıntılar nedeniyle aşılamanın yavaşladığı Türkiye’de 41 milyonu 343 bin 23 kişi ilk doz aşısını olurken, iki dozu da olan kişi sayısı 28 milyona dayandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Koca, Türkiye’deki aşıya karşı tereddüdün ikna ile aşılabileceği, bu yüzden zorlayıcı tedbirlerin gerekli olmadığı kanaatinde: “Bazı alanlarda dünyada da yer yer uygulandığı şekliyle vatandaşımızı korumak için aşı olanın yanında aynı uçakta, aynı otobüste, aynı sinemada ya da tiyatroda oturacak olan kişinin o virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi isteyebiliriz. Çünkü o vatandaşımızın sağlık hakkını da korumak anlamında önemli bazı alanlarda bu uygulama başlanabilir. Bunu tartışıyoruz.

‘İşyerine dönük kısıtlama düşünülmüyor’

Sosyal mesafenin azaldığı yerlerde, aşı olmayanlar için PCR testi istenebileceğini bildiren Koca, şunları söyledi: ”Yeme içme alanlarında değil. Özellikle esnafın işyerine dönük bir kısıtlama düşünülmüyor. Ama yan yana oturulacak yerlerde aşı olmayanlardan PCR testi istenebilecek. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğim diyorsanız… Aynı zamanda aşınızı da yaptırmadıysanız, PCR testi yaptıracaksınız. Test ücretsiz olacak. Fakat öyle hızlı kitlerle yapılan testlerden de olmayacak. Hayat devam edeceği için aşı olmamakta direnenler iki gün arayla devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabilecek. Amaç, aşısını olup, sosyal hayatını sürdürmek isteyenleri korumak.”

‘Okulların mutlaka açılması gerek’

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların eylül ayında açılacağı duyurulmuştu. Bu görüşe destek veren Koca, “Ben özellikle bu yıl okulların mutlaka açılması gerektiği kanaatindeyim. Üniversitelerle ilgili zaten aşıyı önerdik. Bu anlamda koruyuculuğun giderek daha fazla olacağını biliyoruz. Bu yıl özellikle eğitim boyutuyla bir aksamaya yol açmadan ama tedbirli olarak mutlaka açılması gerektiği kanaatindeyim” dedi.