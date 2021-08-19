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Erdoğan duyurdu: Aşısızlar için PCR zorunluluğu devreye girecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, okullarda, üniversitelerde ve toplu etkinliklerde aşısızlar için zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye gireceğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:


*54 ilimizde çıkan yangınlar yaklaşık 150 bin hektarlık alanı etkiledi. 82 bin hektarı Antalya’da 62 bin hektarı Muğla’dadır.

*84 milyon vatandaşımızın her biri için üç adet hesabıyla 252 milyon fidan toprakla buluşturulacaktır.

*Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak Antalya ve Muğla’da 2 bin 486 bağımsız bölüm belirlenmiştir.

*İç Anadolu’da bazı bölgelerimiz kuraklıkla mücadele ederken, Güney’de bazı bölgelerimiz yanarken Karadeniz’deki bazı bölgeler de sel felaketiyle mücadele etmiştir.

*Ülkemizin hemen her şehrinde olduğu gibi buralarda da imardan ve yapıdan kaynaklanan sorunlar vardır ama karşımızda tarihte ender rastlanacak bir afet olduğu gerçeğini de gözardı edemeyiz.

*Aşı çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmektedir ve yürütülecektir.

*Üniversitelerin açılması aşılamaya bağlı.

*Okullarda 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlanmasıyla, aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz

*Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanlarından düzenli PCR testi istenecek.

*Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.

*Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız

*Türkiye, elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği sahipsiz bir ülke değildir.

*Ülkemizde 1,5 milyon Afganlı yok. Bu yalan.

*Gerekirse Taliban’ın kuracağı hükümetle görüşüp ortak gündemlerimizi konuşacağız.

*Türkiye’nin Avrupa’nın mülteci ambarı olmak gibi bir zorunluluğu yoktur.

*(Sığınmacılar) Kamu güvenliğini tehdit edecek şekilde bu insanların hayatlarına kastedenleri, yağmaya yeltenenleri asla affetmeyiz.

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