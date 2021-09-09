İBB’den trafiği rahatlatması planlanan yeni uygulama: Park et devam et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafiği rahatlatmayı planlayan uygulaması yarından itibaren başlıyor. İSPARK’ın metro ve tramvaya yakın 16 noktada yer alan “Park Et Devam Et” (P+R) otoparklarını kullanan İstanbullular, Metro İstanbul’da iki ücretsiz metro veya tramvay yolculuğu hakkı kazanacak.

Fotoğraf: İBB

Yarın başlayacak uygulama, yıl sonuna kadar devam edecek.

Raporlara göre İstanbul, ‘trafikte sıkışıklık’ oranıyla nüfusu 8 milyondan fazla 18 ‘mega şehir’ arasında dünyada ilk sıralarda yer alıyor.

‘100 kilometrelik araç konvoyu trafikten çekilecek’

Projeyle toplu taşımayı teşvik edip, şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılmasını hedeflediklerini belirten İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, her gün yaklaşık 100 kilometrelik araç konvoyunun trafikten çekileceğini ifade etti. Çakır, yeni uygulamaya dair şu bilgileri paylaştı: “İSPARK olarak, kent genelinde 46 noktada 15 bin 11 araç kapasitesine sahip P+R otoparkları ile günde yaklaşık 10 bin İstanbulluya hizmet veriyoruz. İstanbul’da trafiğe kayıtlı 4,5 milyon araç bulunuyor. İBB’nin ulaşımda belirlediği stratejiler doğrultusunda araçların değil, bireylerin hareketliliğini artırmak amacıyla Metro İstanbul ve BELBİM’in katkılarıyla İstanbulluları toplu taşımayı kullanmaya teşvik edecek bir çalışma başlattık. Uygulama ilk aşamada 16 adet P+R otoparkımızda geçerli olacak.”

Sistem nasıl işleyecek?

Araçlarını belirlenen yerlerdeki ‘Park Et Devam Et‘ noktalarına bırakarak yürüme mesafesindeki metro ve tramvay istasyonlarını kullanıp kentin farklı noktalarına ulaşmak isteyen İstanbullular, otopark girişinde ödeme yaptıkları İstabulkart’ı Biletmatik noktalarına okutarak gün içinde metro ya da tramvayla yaptıkları iki yolculuk bedelini yükleyebilecekler. Otoparktan çıkarken ödeme yaptıklarında ise kullandıkları iki kullanım ücreti e-para olarak kartlarına iade edilecek.

Uygulamanın geçerli olacağı P+R otoparkları: