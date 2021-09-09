İmamoğlu, metro tartışmasına TikTok’tan yanıt verdi: Aynı anda 10 metro yapıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun “Yaptıkları bir tane metro projesi, tamamladıkları bir tane metro projesi var mı? Onlara baksınlar” ifadelerine TikTok’tan yanıt verdi: “İstanbul dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu.”

Fotoğraf: İBB

Bakan üç gün önce “İstanbul’da metronun yeni simgesi!” notuyla U harfli metro tabelası fotoğrafı paylaşmıştı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise Karaismailoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak duruma tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Sayın bakan, İstanbul’daki metronun simgesi 1992’den beri M’dir. Siz İBB’de görevdeyken de öyleydi, İstanbul’da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul’a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil.”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakan “O, ulaştırmanın U’su. İsteyen ‘underground‘ (yer altı) anlasın ister ‘U-Bahn’ anlasın ama biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini U yapıyoruz” demiş, “Karşı taraf hiçbir iş yapmadı” ifadesini kullanmıştı.

İmamoğlu TikTok paylaşımında, belediyenin metro inşaatlarını gezdiği görüntülere yer verirken “Aynı anda 10 metro yapıyoruz” ifadesini kullandı.