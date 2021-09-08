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Yaramazlara biraz batar!

Bakandan ‘U’ açıklaması: Bu metroları biz yapıyoruz, bunu herkes bilmeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’daki metrolarun yeni simgesi U harfi logolarla ilgili tartışmalara yanıt verdi.

Fotoğraf: Twitter

Bakan iki gün önce “İstanbul’da metronun yeni simgesi!” notuyla metro tabelası paylaşmıştı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun ise Karaismailoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak duruma tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Sayın bakan, İstanbul’daki metronun simgesi 1992’den beri M’dir. Siz İBB’de görevdeyken de öyleydi, İstanbul’da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul’a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakan “O, ulaştırmanın U’su. İsteyen ‘underground‘ (yer altı) anlasın ister ‘U-Bahn’ anlasın ama biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini U yapıyoruz” dedi.

İBB’nin yürüttüğü metro projelerine karışmadıklarını belirten Karaismailoğlu, M ve U harfleri dolayısıyla kafa karışıklığı yaşanabileceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Niye karışsın ki? Altında ‘Metro’ yazıyor zaten. Biz işin kendisine odaklanalım. İstanbul’da çok büyük işlerimiz var, yedi tane büyük metro işi yapıyoruz. 103 kilometre, bunun Türk lirası olarak karşılığı 60 milyar liradır ama karşı taraf hiçbir iş yapmadı. Sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular. İstanbul dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım.” 

‘U mevzusuyla uğraşmayın’

İBB’nin tepkisine de değinen bakan “Ona tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler. Yaptıkları bir tane metro projesi, tamamladıkları bir tane metro projesi var mı? Onlara baksınlar” dedi.

Ankara’da da bakanlık tarafından tamamlanan metrolara U logoların konulup konulmayacağının sorulması üzerine Karaismailoğlu, “U mevzusuyla uğraşmayın” diyerek kestirip attı.

İstanbul’da metro simgesi tartışması

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