İstanbul’da metro simgesi tartışması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da metro simgesinin değiştiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise duruma tepkili.
Karaismailoğlu sosyal medya hesabından İstanbul metrosunun yeni simgesinin olduğu fotoğrafı “İstanbul’da metronun yeni simgesi! I ❤️ U” notuyla paylaştı.
Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi hattında bugün incelemelerde bulunan Karaismailoğlu ayrıca İstanbul’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluğunda devam eden yedi raylı sistem projesi olduğunu söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ise Bakan Karaismailoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak duruma tepki gösterdi.
Ongun şunları söyledi: “Sayın bakan, İstanbul’daki metronun simgesi 1992’den beri M’dir. Siz İBB’de görevdeyken de öyleydi, İstanbul’da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul’a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil.”