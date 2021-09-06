İstanbul’da metro simgesi tartışması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da metro simgesinin değiştiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise duruma tepkili.

Fotoğraf: Twitter

Karaismailoğlu sosyal medya hesabından İstanbul metrosunun yeni simgesinin olduğu fotoğrafı “İstanbul’da metronun yeni simgesi! I ❤️ U” notuyla paylaştı.

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi hattında bugün incelemelerde bulunan Karaismailoğlu ayrıca İstanbul’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluğunda devam eden yedi raylı sistem projesi olduğunu söyledi.

İstanbul’da metronun yeni simgesi!



I ❤️ U pic.twitter.com/NP3fAdAXhC — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 6, 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ise Bakan Karaismailoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak duruma tepki gösterdi.

Ongun şunları söyledi: “Sayın bakan, İstanbul’daki metronun simgesi 1992’den beri M’dir. Siz İBB’de görevdeyken de öyleydi, İstanbul’da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul’a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil.”