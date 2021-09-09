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Yaramazlara biraz batar!

e-Nabız’da üç yeni özellik

Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız uygulamasında üç yeni özellik devreye girdi.

Fotoğraf: TRT Haber

‘e-Nabız’ uygulamasındaki ‘Kovid-19 Aşı Kartı’ bölümü, birkaç gün önce Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına eklenen ‘AB uyumlu sağlık pasaportu’ butonu eklenerek güncellendi.


e-Nabız’a kayıtlı olanlar, ‘Kovid-19 aşı durumu’ bölümüne tıklayıp, ‘AB uyumlu sağlık pasaportu’nu seçtiğinde ‘dijital Kovid sertifikası’nı oluşturabiliyor. Sertifika, ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nca geliştirilen HealthPass uygulamasına da eklenebiliyor.

Avrupa Birliği ülkelerine sorunsuz seyahat edebilmeyi sağlayan dijital Kovid sertifikasında ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi bilgiler bulunuyor.

Güncellemeyle, son altı ay içerisinde Covid-19 testi pozitif çıkanlar için ‘bağışıklık sertifikası’ oluşturma alanı da eklendi.

Son 72 saat içerisinde yapılan ve negatif sonuçlanan testlere yönelik de yine aynı bölümden ‘Kovid-19 test sertifikası’ oluşturulabiliyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 6 Eylül’den itibaren konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetlere katılım ile uçak, otobüs, tren gibi toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerde, son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Hastalığı geçirmiş ve bakanlığın bilimsel olarak kabul ettiği ‘bağışıklık süresi‘ni doldurmamış kişiler bu zorunluluk dışında tutulmuştu.

Güncelleme yapılırken bu kontroller sırasında kolaylık sağlaması hedeflendi.

e-Nabız uygulamasında aşı kartında yer alan bilgiler de güncellenirken, sisteme 2’nci doz mRNA aşısı için talep oluşturma alanıyla eğitim sebebiyle aşı talebinde bulunma özelliği de eklendi.

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