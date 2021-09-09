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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul için ‘çok kuvvetli’ yağış uyarısı

İstanbul’da yarın çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre sabaha karşı başlayacak kuvvetli yağış Marmara Bölgesi’nde etkisini gösterecek.


İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece saatlerinden itibaren de Çanakkale ve Balıkesir’de, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji  ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.


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