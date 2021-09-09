‘Kahve keyfi’ de artık lüks: Fiyatlar yüzde 100 arttı

İklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde kahve fiyatları arttı. Türkiye’de fiyatlara yansıyan artış ise yüzde 100’ü buldu. Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı (TÜKSİAD) Aykut Dinler, fiyatların düşmesi için gümrük vergisinin sıfırlanması gerektiğini söyledi.

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Vergide beş puanlık düşüş yeterli değil

Cumhurbaşkanı kararıyla kavrulmamış kahve ithalatında gümrük vergisi oranları yüzde 13’ten yüzde 8’e düşürüldü. Ancak beş puanlık indirim yine de yeterli olmadı.

‘Kahveyi bu sene pahalı içeriz’

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı (TÜKSİAD) Aykut Dinler gümrük vergisinin sıfırlanmasını beklediklerini belirterek şöyle devam etti: “Verginin sıfıra düşürülmesi piyasayı rahatlatır, sıfıra inerse daha olumlu olur. Fiyatların yüzde 100 arttığı bir ortamda bu indirimin kahve fiyatlarına etkisi zor olur. Çekirdek kahve Türkiye’de kavruluyor, çekiliyor ve paketleniyor. Bu süreçte kavrulan kahve yüzde 25 civarında fire veriyor. Kahvenin işlenmesindeki bu süreç de maliyet olarak fiyatlara yansıyor. Kahveyi bu sene pahalı içeriz diye düşünüyorum ancak bu gelişmelerde iç piyasadaki üretici ve oyuncuların bir suçu yok. Sorun tamamen yurt dışı fiyatlardan kaynaklı.”

Leblebi fiyatları da arttı

Fiyatları artan sadece kahve değil, nohut fiyatları da ciddi oranda zamlandı. Bu durum nohuttan yapılan beyaz ve sarı leblebi fiyatlarını da etkiledi.

Dinler kuruyemişteki artışlar için şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Kararı ile nohut ithalatındaki gümrük vergisi de yılbaşına kadar sıfırlandı. Yani nohudun gümrük vergisinin sıfırlanması kuruyemiş sektörü için de faydalı olacak. Bunun leblebi fiyatlarına olumlu yansımasını bekliyoruz.”

Ağrı’da eline mikrofon alarak zamlara isyan eden bir vatandaş leblebi fiyatlarına da dikkat çekmişti: “Üç gün önce 9 liraya aldığım leblebi şimdi 16 lira olmuş. Bir sakız 25 kuruştu 3 lira olmuş. Böyle şey olmaz. Bu devlet nerede? Her gün zam.”