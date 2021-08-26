Zamlara mikrofonla isyan etti

Ağrı’da bir vatandaş, şehrin merkezinde mikrofonu eline alıp zamlara isyan etti: “Zam üstüne zam geliyor. Sesimizi duyun artık. Bu devlet nerede? Her gün zam.”

Zabıta, zamlara tepki gösteren vatandaşı engellemek istedi ancak diğer vatandaşlar buna tepki gösteri: “Müdahale etme. Adam doğru söylüyor.”

İsyanı görüntüleyen HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir şunları söyledi: “Geçinemediğini haykıran Ağrılı vatandaşa kraldan çok kralcı kesilen belediye zabıtaları görevleri olmadığı halde müdahale ediyor.”

“Üç gün önce 9 liraya aldığım leblebi şimdi 16 lira olmuş. Zam üstüne zam geliyor. Sesimizi duyun artık”

Geçinemediğini haykıran Ağrılı vatandaşa kraldan çok kralcı kesilen belediye zabıtaları görevleri olmadığı halde müdahale ediyor. pic.twitter.com/Z8QZLFBzqG — DilanDirayetTaşdemir (@dilan_dirayet) August 25, 2021

Zamlara isyan eden vatandaş şunları söyledi: “Üç gün önce 9 liraya aldığım leblebi şimdi 16 lira olmuş. Bir sakız 25 kuruştu 3 lira olmuş. Böyle şey olmaz. Bu devlet nerede? Her gün zam.”

Zabıta kendisini engellemeye çalışınca vatandaş şöyle tepki verdi: “Her gün zam, her gün zam! Ne yapacağız? Kapatmayacağım. Konuşacağım. Konuşmayım da ne yapayım? Kime derdimi anlatacağım?”