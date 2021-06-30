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Yaramazlara biraz batar!

Elektriğe yüzde 15 zam!

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.

AA’nın haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildiğini duyurdu.


Buna göre, nihai elektrik satış fiyatında 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı.

Bu kapsamda, 1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

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