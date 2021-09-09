İstanbul Eczacılar Odası: Sağlıkta tasarruf olmaz!

Ağrı kesici ve kas gevşetici merhem ve spreyler, antiseptik ve ağrı kesici etkileri bulunan boğaz spreyleri ve çocuk diş jelleri dahil 52 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesinden çıkartılmasına İstanbul Eczacılar Odası’ndan tepki geldi. Oda, daha önce ödeme kapsamından çıkarılan sair ilaçlarda olduğu gibi söz konusu 52 ilacın da piyasa fiyatının yükseleceğini öne sürdü.

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8 Eylül 2021 tarihi itibariyle 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarılmakla kalmamış, eşdeğer ilaç taban fiyat uygulaması da yüzde 5’e düşürülmüştü.

Fiyatları artacak

Bugüne kadar listede yer alan ilaçların sadece katılım payı ödenerek alınabildiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Artık bu ilaçları ancak bedelinin tamamını ceplerinden ödeyenler satın alabilecek. Aynı şekilde eşdeğer ilaç taban fiyat uygulamasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesi nedeniyle vatandaşlarımız bu ilaçlarda en az yüzde 5 daha fazla fiyat farkı ödeyecek. Geri ödeme kapsamından çıkarılan ilaçların fiyatlarında bir süre sonra belirgin artışlar olduğuna, alım gücü düşen vatandaşların bu ilaçlara erişemediğine daha önce pek çok kez tanık olduk. Geri ödeme listesinden çıkarılan bu 52 ilaç ile ilgili olarak benzer bir sürecin yaşanacağı, sağlığa erişimde eşitsizliğin daha da artacağı ortadadır.”

Kararın, ‘sağlığı koruma görevi üstlenen sosyal devlet anlayışına uygun olmadığı’ vurgulanan açıklamada, “Halkın ilaca erişimini zorlaştırarak sağlıkta tasarruf yapmaya çalışmak doğru değil. Karar gözden geçirilmeli ve yanlıştan dönülerek düzeltilmeli. Sağlıkta tasarruf olmaz” ifadeleri kullanıldı.