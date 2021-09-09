YÖK duyurdu: Öğretmenliğe geçiş programı yeniden başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nın yeniden başlatılacağını açıkladı.
Pedagojik formasyon, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun 29 Haziran 2020 tarihli kararıyla kaldırılmıştı.
Program, üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimin ardından, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için uygulanıyor.
Eğitimde sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi dersler var.
YÖK’ten bugün yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren ‘Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı‘nın ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağı bilgisi verildi.
Önümüzdeki günlerde programla ilgili ayrıntılı bilgi verileceği de duyuruldu.
Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
Erdoğan: Avrupa’da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye