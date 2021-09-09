Diken

Yaramazlara biraz batar!

YÖK duyurdu: Öğretmenliğe geçiş programı yeniden başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nın yeniden başlatılacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Pedagojik formasyon, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun 29 Haziran 2020 tarihli kararıyla kaldırılmıştı.


Program, üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimin ardından, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için uygulanıyor.

Eğitimde sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi dersler var.

YÖK’ten bugün yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren ‘Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı‘nın ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağı bilgisi verildi. 

Önümüzdeki günlerde programla ilgili ayrıntılı bilgi verileceği de duyuruldu.

Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız

Erdoğan: Avrupa’da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye

SON HABERLER

Aşılar ve insanlar

Hastalık geçirerek oluşmuş doğal direnciniz, aşıyla kazanılmış bağışıklığınız ya da çok güçlü bir doğal bağışıklık sisteminiz bulunsa da, gerçek tıbbi maskeyi yüzünüze doğru şekilde takıp, mesafe kurallarına uymadığınız sürece, defalarca CoViD enfeksiyonu -hafif ya da ağır seyirli- geçirebilir ve etrafa virüs saçabilirsiniz.

Endişeli muhafazakarlar

Toplumsal barış ve sağlıklı bir ‘geçiş süreci’ için, ama önce ve öncelikle zorba bir iktidarı seçimlerde yenmek için  muhafazakarların da desteğine ihtiyaç var.

Mahkemeden ‘süreli nafaka’ kararı

İstanbul’da beş ay süren evlilik sonrası boşanma davasında mahkeme kocanın iki yıl süreyle eşine ayda bin lira yoksulluk nafakası ödemesine ve iki yılın ardından süreli nafakanın sona ermesine karar verdi.

‘Ilımlı’ Taliban kadınları kırbaç ve elektrikli coplarla dövdü, taciz etti

Radikal İslamcı Taliban, Kabil’de “Eşit haklar istiyoruz, hükümete kadın istiyoruz” sloganları atan yüzlerce kadını kırbaç ve elektrik şok veren coplarla dövdü. Milisler ayrıca kadınlara ağır hakaretlerde bulunup taciz de etti. Vücudun her yerinin hala ağrıdığını belirten bir kadın “Bize kadının yeri orası diyerek eve gitmemizi söylediler” dedi.