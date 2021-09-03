Erdoğan: Okulları açık tutmaya kararlıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu yıl okullarda eğitimin yüz yüze yapılması konusunda kararlı olduklarını söyledi ve ekledi: “Çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz kalmadı.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde ‘2021 yılı Öğretmen Atama Töreni‘ne katıldı.

Törende 20 bin öğretmenin ataması yapıldı.

Erdoğan, Türkiye’deki öğretmenlerin tüm Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler arasında yer aldığını dile getirdi: “Avrupa’da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken Türkiye’de bu oran yüzde 20’lerdedir.”

Erdoğan, ayrıca, Avrupa’da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkenin Türkiye olduğunu savundu.

Ancak 2011 yılında 9/1 derecedeki bir öğretmen maaşı ile yaklaşık 12 çeyrek altın alınabiliyorken, 2021 yılında aynı öğretmen maaşıyla alınan çeyrek sayısı yaklaşık olarak 6.

Erdoğan törende yüz yüze eğitime ilişkin de mesajlar verdi: “Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız.“

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı yeni eğitim-öğretim yılı takvimine göre, Türkiye’de ilk ders zili 6 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okullarda eğitim yüz yüze olacak.