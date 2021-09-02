Diken

Yaramazlara biraz batar!

MEB yeni eğitim-öğretim yılı takvimini paylaştı: İlk ara tatil 15-19 Kasım’da

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı yeni eğitim-öğretim yılı takvimine göre ilk ders zili 6 Eylül’de çalacak. Birinci dönem ara tatili ise 15-19 Kasım’da.

Fotoğraf: AA

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, 6 Eylül’den itibaren salgın öncesindeki gibi haftada beş gün yüz yüze eğitime katılacak.


Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfların salı günü başlayan uyum eğitimi yarın tamamlanıyor.

Yarı yıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat’ta.

2. dönem ara tatili için belirlenen tarih 11-15 Nisan.

Karneler ise 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

10 soruda yüz yüze eğitim

Okullardaki Covid-19 tedbirleri belirlendi

Yüz yüze eğitim öncesi tedbir genelgesi

Delta kıskacında okullar yeniden açılırken: Neler öğrendik ve neler yapılabilir?

SON HABERLER

Temel hak Türkiye’de lüks: BM kriterlerine göre ‘elverişli konut’ fiyatları uçtu

Türkiye’de kira fiyatları açıklanan enflasyonun üzerinde hızla artıyor. Üstelik en temel haklardan olan konut ve barınma hakkı Türkiye’de artık bir lüks! Bunu Birleşmiş Milletler’in (BM) belirlediği ‘elverişli konut hakkı’ kriterleri söylüyor. Çünkü bu kriterler baz alındığında Türkiye’de özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bir aile için ortalama 5 bin liradan düşük bir fiyatta kiralık ev bulmak çok zor.