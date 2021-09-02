MEB yeni eğitim-öğretim yılı takvimini paylaştı: İlk ara tatil 15-19 Kasım’da

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı yeni eğitim-öğretim yılı takvimine göre ilk ders zili 6 Eylül’de çalacak. Birinci dönem ara tatili ise 15-19 Kasım’da.

Fotoğraf: AA

Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, 6 Eylül’den itibaren salgın öncesindeki gibi haftada beş gün yüz yüze eğitime katılacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfların salı günü başlayan uyum eğitimi yarın tamamlanıyor.

Yarı yıl tatili ise 24 Ocak-4 Şubat’ta.



2. dönem ara tatili için belirlenen tarih 11-15 Nisan.



Karneler ise 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.