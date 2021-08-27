Yüz yüze eğitim öncesi tedbir genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, ‘2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri’ konulu genelge gönderdi.

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Resmi Gazete’nin önceki günkü sayısında yayınlanan değişiklikle 1 Ocak 2018’den önce okul servisi olarak tescillenen araçlarda her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri, sensörlü koltuk ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulması şartı kaldırılmıştı. İç ve dış kamera ve en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma şartı da kaldırılmıştı. Ayrıca servis personeli için getirilen ‘lise mezunu olma’ şartı, MEB onaylı sertifika alınması halinde ilkokul düzeyine indirilmişti.

Beş başlık altında gönderilen genelgede yeni dönemde okul servislerinde ve okul çevrelerinde alınacak tedbirlerle yürütülecek denetimler ve bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları anlatıldı.

Genelgeye göre, okul servis araçlarında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler esas alınacak.

Hijyen

Servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler, servisle ulaşım sağlayan öğretmen ve çalışanlar, kişisel temizlik kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanacak.

Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulup araç içinde öğrenciler için tıbbi maske bulundurulacak.

Servislerde koltuklara numara verilecek ve oturma listesi oluşturulacak. Bu liste serviste görünür yerde asılı olacak, böylelikle servis kullananların aynı yerde oturması sağlanacak.

Güvenlik

Servislerde araç ön ve arka tarafında kalan alanları gösteren görüş ve sesli ikaz sistemiyle geri vites lambaları ve bağlı sesli ikaz sistemleri, oturacak yer adedini gösteren etiket donanımları kullanılır ve çalışır durumda olacak.

Araç kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik veya araç şoförü tarafından elle kumanda edilebilir şekilde (mekanik) olacak.

Araçlarda en az 30 gün süreli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulundurulacak.

Okul servis aracının camları sabit olacak ve camların üzerine renkli film tabakası yapıştırılmayacak.

Aracın her koltuğunda emniyet kemeri bulunacak ve bu kemerler kullanılacak.

Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin taşınması sırasında araçlarda rehber personel bulundurulacak.

Şoför araçta sigara içmeyecek ve içilmesine müsaade etmeyecek.

Taşıma hizmeti sırasında görüntü ve müzik sistemleri kullanılmayacak.

Taşıma sınırının üzerinde öğrenci taşınmayacak.

İlave tedbirler