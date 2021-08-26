Okul servislerinde bazı güvenlik şartları kaldırıldı

Eğitim dönemin başlaması öncesi, son senelerde kaza bilançosu artan okul servisleriyle ilgili ‘kamera zorunluluğu’, ’emniyet kemeri’ gibi şartlar kaldırıldı.

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Covid-19 salgınıyla geçen bir buçuk senenin ardından okullarda yüz yüze eğitim başlıyor. Vakaların artışta olduğu bu dönemde, sağlık endişeleri yaşanmaya devam ediyor.

Diğer yandan okul servis araçları yönetmeliğinde yapılan değişiklik de çocukların güvenlikleriyle ilgili tereddütleri arttırdı. Türkiye genelinde 100 bine yakın servis aracı bulunuyor. 2016 yılında okul servis araçlarının kaza bilançosunun çok ağır seyretmesi üzerine, ertesi sene yapılan çalışmalarla önlemler artırılmıştı.

Ancak dün bu önlemlerin bazılarından geri adım atıldığı görüldü. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlanan değişiklik ile 1 Ocak 2018’den önce okul servisi olarak tescillenen araçlarda her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri, sensörlü koltuk ile gerekli koruyucu tertibat bulundurulması şartı kaldırıldı.

Buna göre iç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma şartı da kaldırıldı. Ayrıca servis personeli için getirilen ‘lise mezunu olma’ şartı, MEB onaylı sertifika alınması halinde ilkokul düzeyine indirildi.

Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların 12 yaşından küçük olması zorunluluğun, Covid-19 nedeniyle -muayeneden geçmiş olması kaydıyla- 2023 yazı sonuna kadar 15 yaşından küçük olması şeklinde uygulanması kararlaştırıldı.