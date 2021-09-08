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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Beş gün önce İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde ‘2021 yılı Öğretmen Atama Töreni‘ düzenlenmiş; 20 bin öğretmenin ataması yapılmıştı.


Erdoğan Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.”

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